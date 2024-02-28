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«Химки» просматривают нападающего Мурзу эксклюзив

28 Февраля 2024 • 16:20 Комментировать
Химки
...
Тюмень
04.03 17:00

Центральный нападающий Артур Мурзу может стать новым игроком подмосковных «Химок».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 23-летний форвард находится на просмотре в составе «красно-черных». Отметим, что Мурзу уже принимал участие в контрольных матчах «Химок».

На данный момент Мурзу является свободным агентом. Последним клубом нападающего был «Капфенберг», который выступает во второй австрийской лиге.

В текущем сезоне Мурзу появился на поле в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

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