Полузащитники «Химок» Равиль Нетфуллин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Тюменью», сборах и предстоящей кубковой встрече с «Краснодаром».

- Расскажите, как прошли сборы? Что удалось подправить за это время?

- Мы приводили свои физические кондиции в нужное состояние. Было много теоретических и тактических занятий. Если говорить о пришедших ребятах, тяжело их оценивать по одной игре с «Тюменью», которую мы сегодня провели. Понять, кто на что способен можно будет только на дистанции. Но я считаю, «Химки» приобрели качественных футболистов, которые нам помогут решить задачи.

- Ваша команда усиленно искала нападающего, но так и не нашла. Это может создать проблемы?

- Это дело селекционной службы и тренерского штаба. Мы выполняем свою работу. Да, мы не приобрели нападающего, но у нас есть внутренние резервы, которые можем использовать.

- В Кубке России вам скоро играть с «Краснодаром». Какие чувства вызывает эта встреча?

- У нас еще будет важнейший выезд. После поездки в Астрахань будем готовиться к Кубку. Будет ли встреча с «Краснодаром» главной в весеннем отрезке? Мы не делим соперников на главных и не очень. Да, это лидер РПЛ, но Кубок – это Кубок, а чемпионат – это чемпионат. Два разных турнира, где мы одновременно решаем свои задачи.

- «Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ. Как вы к этому отнеслись?

- Я видел обзор этой встречи. Тур показал, что первые матчи проходят без обилия голов. Сейчас все умеют играть, поэтому меня не удивило, что «Рубин» взял очко в матче с «быками».

- У «Химок» есть первая победа после рестарта сезона над «Тюменью». Насколько сложно она далась, учитывая тяжелое поле?

- Мы понимали, что здесь не Турция и весенний футбол подразумевает плохое качество полей. Мы серьезно готовились к этому сопернику и осознавали, что значит для нас эта игра. Рад, что победили. Ключевой момент – это реализация. В каких-то эпизодах она страдала, что привело к пенальти в наши ворота. Только чудо нас спасло, потому что мы сумели перевернуть игру.

- В итоге получилась крупная победа.

- Футбол непредсказуем. Не знаешь, в какой момент чаша весов может склониться в какую-то сторону. Поэтому приятно выиграть и начать вторую часть чемпионата с важной для нас домашней победы. Надеюсь, она придаст нам психологической уверенности в дальнейших матчах.

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Елена Григорьевская