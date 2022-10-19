Кавазашвили высказался о возможном закрытии «Уфы»

Знаменитый советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о слухах о возможном закрытии футбольного клуба «Уфа».

«Я думаю, что если дошло до того, что Газизов сам не может решить вопрос в своей республике, где он является одним из ведущих, даже, я бы сказал, продвинутых людей, имея связи, то вопрос стоит плохо», – заявил участник чемпионатов мира в Англии и Мексике в интервью Betonmobile.ru.

По мнению Кавазашвили, проблема для «Уфы» заключается в составе, поскольку те, кто остался, не могут решить задачу по выходу в Российскую премьер-лигу, а Шамиль Газизов, по словам экс-вратаря «Спартака», вероятно переедет в другой клуб в ближайшее время.

Напомним, что накануне появились слухи о возможном расформировании бывшей команды элитного дивизиона из-за финансовых сложностей. В текущем розыгрыше Первой лиги «Уфа» находится лишь на 13-й строчке.

