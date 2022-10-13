​Тренера «Уфа» дисквалифицировали на два матча

Главный тренер «Уфы» Денис Попов был дисквалифицирован на два матча. О таком решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза рассказывает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

В игре Первой лиги против «Динамо» из Махачкалы Денис Попов оскорбил бокового судью, назвав его клоуном.

Денис Попов не сможет находиться на тренерской скамейке в матчах «Уфы» против «Родины» и «Енисея».

«Уфа» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. В тринадцати прошедших турах команда смогла раздобыть шестнадцать очков.