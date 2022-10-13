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Первая лига

​Тренера «Уфа» дисквалифицировали на два матча

13 Октября 2022 • 14:44 Комментировать
Уфа
...
Родина Москва
16.10 12:00

Главный тренер «Уфы» Денис Попов был дисквалифицирован на два матча. О таком решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза рассказывает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

В игре Первой лиги против «Динамо» из Махачкалы Денис Попов оскорбил бокового судью, назвав его клоуном.

Денис Попов не сможет находиться на тренерской скамейке в матчах «Уфы» против «Родины» и «Енисея».

«Уфа» на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. В тринадцати прошедших турах команда смогла раздобыть шестнадцать очков.

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Уфа Денис Попов
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