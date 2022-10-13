Газизов рассказал, когда «Уфа» приступит к сборам после отпуска

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о зимних сборах команды.

«Вопрос со сборами еще в процессе обсуждения. Ничего пока говорить не хочу. Все будет зависеть от ситуации в мире», — цитирует Газизова «РБ Спорт»,

Функционер сообщил, что команда уйдет в отпуск 27 ноября, а если все будет хорошо, то сборы стартуют в январе.

«Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 16 набранных очков после 13-ти туров. В следующем туре башкирский клуб примет на своем поле «Родину», встреча пройдет 16 октября, начало игры запланировано на 12:00 по московскому времени.