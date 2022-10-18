Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» может исчезнуть

18 Октября 2022 • 14:33 Комментировать (2)

Клуб Первой лиги «Уфа», который ещё в прошлом сезоне выступал в Премьер-лиге, рискует пропасть с футбольной карты России. Как стало известно «РБ Спорт», сотрудники «Уфы» получают сообщения о том, что их трудовые контракты могут быть прекращены через два месяца. Причина – финансовые проблемы. Если вопрос в обозримом будущем не будет решён, уфимский клуб может закрыться в зимнее межсезонье.

На текущий момент «Уфа» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. Ближайший матч уфимцы проведут 24 октября – против «Енисея» на поле соперника.  

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
18 Октября 2022 в 15:36
Вот он гениальный менеджер Газизов, которого Федун пригласил в Спартак)
Все что нужно знать о бывшем владельце Спартака!
wertygaz
18 Октября 2022 в 15:20
Вот она деятельность Газизова с мутными схемами и Хабирова с его полным безразличием к делам республики. Все распродано даже спонсировать некому.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
15:39 · Россия. Премьер-лига
​«Ведёт себя как быдлан»: Губерниев предлагает наказать Федотова и ЦСКА
15:31 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов считает, что российскому игроку невозможно выиграть «Золотой мяч»
14:58 · Кубок России
Семак — об игре с «Крыльями Советов»: «У нас есть задача — побеждать в каждом матче»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «Список заказанных спиртных напитков из «Кофемании» говорит о том, что Кокорин непрофессионал»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» Селин: «Я бы не сетовал на то, что Сторожуку не хватает опыта» эксклюзив
14:49 · Кубок России
Семак рассказал о состоянии Вендела и Кассьерры в преддверии матча с «Крыльями Советов»
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Названы сроки отсутствия Литвинова
14:41 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» Еремякин: Сычевой превращается в солидный актив
14:38 · Россия. Первая лига
​Газизов ответил на вопрос о возможном закрытии «Уфы»
14:21 · Россия. Премьер-лига
​Федотова могут наказать за слова в адрес Абаскаля
12:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: «Скорее всего, не будем подавать апелляцию на дисквалификацию»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Результатом дерби недовольны, хотели победить»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Зенита»: «Уверен, что Бакаев себя еще проявит»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Спартак» может отпустить Соболева в европейский топ-клуб»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Локомотива» Игнатьев: «Психологически тяжело находиться на дне таблицы»
Все новости
Рекомендуем