«Уфа» может исчезнуть

Клуб Первой лиги «Уфа», который ещё в прошлом сезоне выступал в Премьер-лиге, рискует пропасть с футбольной карты России. Как стало известно «РБ Спорт», сотрудники «Уфы» получают сообщения о том, что их трудовые контракты могут быть прекращены через два месяца. Причина – финансовые проблемы. Если вопрос в обозримом будущем не будет решён, уфимский клуб может закрыться в зимнее межсезонье.

На текущий момент «Уфа» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. Ближайший матч уфимцы проведут 24 октября – против «Енисея» на поле соперника.