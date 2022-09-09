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Первая лига

Жамалетдинов перешёл в новый клуб официально

 
09 Сентября 2022 • 06:49 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Уфа
11.09 18:00

Форвард Тимур Жамалетдинов сменил команду. Футболист перебрался в «СКА-Хабаровск», об этом рапортует клубная пресс-служба. Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до окончания нынешнего сезона.

«Добро пожаловать, Тимур», - говорится в публикации хабаровского коллектива.

Предыдущим местом работы Жамалетдинова была «Уфа», с которой он накануне разорвал сотрудничество. Футболист выступал за эту команду с августа 2020 года, сыграл 45 поединков и отметился семью забитыми мячами.

«СКА-Хабаровск» идет на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Ближайший матч новая команда Жамалетдинова проведет как раз против «Уфы» 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Тимур Жамалетдинов СКА-Хабаровск
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СКА-ХАБАРОВСК УФА
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