Форвард Тимур Жамалетдинов сменил команду. Футболист перебрался в «СКА-Хабаровск», об этом рапортует клубная пресс-служба. Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до окончания нынешнего сезона.

«Добро пожаловать, Тимур», - говорится в публикации хабаровского коллектива.

Предыдущим местом работы Жамалетдинова была «Уфа», с которой он накануне разорвал сотрудничество. Футболист выступал за эту команду с августа 2020 года, сыграл 45 поединков и отметился семью забитыми мячами.

«СКА-Хабаровск» идет на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Ближайший матч новая команда Жамалетдинова проведет как раз против «Уфы» 11 сентября.