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Первая лига

«Уфа» усилилась нападающим «Енисея» официально

 
07 Сентября 2022 • 13:38 Комментировать
Краснодар-2
...
Енисей
11.09 18:00

Нападающий «Енисея» Илья Молтенинов перешёл в «Уфу», сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Отметим, что 26-летний футболист является воспитанником «Чертаново». Цвета красноярского клуба Молтенинов защищал с лета прошлого года. Всего в составе «Енисея» форвард провёл 19 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

После восьми туров текущего розыгрыша Первой лиги уфимцы занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе восемь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Дениса Попова проведут 11 сентября против хабаровского СКА. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.    

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Уфа Енисей Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Илья Молтенинов
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