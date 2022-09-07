Нападающий «Енисея» Илья Молтенинов перешёл в «Уфу», сообщает пресс-служба башкирского клуба.

Отметим, что 26-летний футболист является воспитанником «Чертаново». Цвета красноярского клуба Молтенинов защищал с лета прошлого года. Всего в составе «Енисея» форвард провёл 19 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

После восьми туров текущего розыгрыша Первой лиги уфимцы занимают 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе восемь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Дениса Попова проведут 11 сентября против хабаровского СКА. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.