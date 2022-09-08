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Первая лига

Даниил Ерофеев стал игроком «Уфы» официально

 
08 Сентября 2022 • 16:14 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Уфа
11.09 18:00

Бывший полузащитник клуба «Тверь» Даниил Ерофеев подписал контракт с «Уфой», сообщает официальный сайт башкирского клуба.

Соглашение 22-летнего футболиста с «Уфой» рассчитано до лета 2025 года. Отметим, что Ерофеев пополнил уфимскую команду на правах свободного агента.

Помимо «Твери», ранее Ерофеев также выступал за молодёжную команду тульского «Арсенала».

После восьми туров текущего розыгрыша Первой лиги уфимцы занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе восемь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Дениса Попова проведут 11 сентября против хабаровского СКА. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

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Уфа Тверь Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Даниил Ерофеев
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СКА-ХАБАРОВСК УФА
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