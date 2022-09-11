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Первая лига

Попов заявил, что «Уфа» могла обыграть «СКА-Хабаровск»

 
11 Сентября 2022 • 21:51 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:1
Уфа
окончен

Главный тренер «Уфы» Денис Попов прокомментировал результат матча 9-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (1:1).

«Игра была обоюдоострая, мы создавали моменты, соперник также опасно атаковал, но, я считаю, что сегодня мы были ближе к победе», — приводит слова Попова официальный сайт башкирского клуба.

Тренер отметил, что оценивать команду он будет только с этого матча, потому что остальные игры были ознакомительными.

«Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав девять очков после девяти встреч. В следующем туре уфимская команда сыграет с «Краснодаром-2».

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Денис Попов СКА-Хабаровск
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окончен Краснодар-2 1:2 Енисей 2.60 3.35 2.70
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