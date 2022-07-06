Большаков может стать игроком тульского «Арсенала»

Выступающий за подмосковные «Химки» оборонец Кирилл Большаков наверняка покинет клуб. Ранее им интересовался московский ЦСКА, но затем «армейцы» передумали, и сейчас Большаков подыскал себе новый вариант. 22-летний футболист может стать игроком тульского «Арсенала», вылетевшего в ФНЛ по итогам минувшего сезона.

Большаков подписал контракт с «Химками» летом прошлого года, однако так и не провел в составе команды ни одного матча. Вместо этого он выступал в аренде - сперва в «Олимпе», а затем в краснодарской «Кубани», забив в общей сложности за сезон восемь голов в 35 проведенных матчах.