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Большаков может стать игроком тульского «Арсенала»

06 Июля 2022 • 23:07 Комментировать
Арсенал Тула
...
СКА-Хабаровск
17.07 18:00

Выступающий за подмосковные «Химки» оборонец Кирилл Большаков наверняка покинет клуб. Ранее им интересовался московский ЦСКА, но затем «армейцы» передумали, и сейчас Большаков подыскал себе новый вариант. 22-летний футболист может стать игроком тульского «Арсенала», вылетевшего в ФНЛ по итогам минувшего сезона.

Большаков подписал контракт с «Химками» летом прошлого года, однако так и не провел в составе команды ни одного матча. Вместо этого он выступал в аренде - сперва в «Олимпе», а затем в краснодарской «Кубани», забив в общей сложности за сезон восемь голов в 35 проведенных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Трансферы футбола - лето 2022 Кирилл Большаков
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АРСЕНАЛ ТУЛА СКА-ХАБАРОВСК
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