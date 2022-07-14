В «Пари НН» заявили, что переговоры по Степанову приостановлены

Заместитель генерального директора «Пари НН» по трансферной политике и развитию молодёжного футбола Игорь Кудряшов высказался о переговорах с защитником тульского «Арсенала» Даниилом Степановым.

Кудряшов сообщил, что в данный момент переход футболиста в нижегородскую команду невозможен, так как руководство туляков не устроило предложение по своему футболисту со стороны «Пари НН».

«Месяц назад мы сделали предложение, но руководство тульского «Арсенала» не устроило, и переговоры приостановились», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

В минувшем сезоне 22-летний Степанов провёл в составе «Арсенала» 30 матчей, забив в них один гол и отдав четыре результативные передачи. Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ туляки не сумели сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола, поэтому следующий сезон проведут в Первой лиге.