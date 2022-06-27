Защитник «Химок» Григалава вернулся в «Арсенал»

Защитник «Химок» Гиа Григалава продолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист пополнил состав «Арсенала» на правах свободного агента. Напомним, что ранее Григалава уже защищал цвета тульской команды в период с 2017 по 2021 год.

В минувшем сезоне 32-летний защитник провёл в составе подмосковных «Химок» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, следующий сезон «Арсенал» проведёт в ФНЛ, так как туляки не сумели сохранить прописку в РПЛ, заняв последнее место по итогам прошедшего розыгрыша турнира.