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Защитник «Химок» Григалава вернулся в «Арсенал»

27 Июня 2022 • 16:13 Комментировать
Арсенал Тула
...
СКА-Хабаровск
17.07 18:00

Защитник «Химок» Гиа Григалава продолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист пополнил состав «Арсенала» на правах свободного агента. Напомним, что ранее Григалава уже защищал цвета тульской команды в период с 2017 по 2021 год.

В минувшем сезоне 32-летний защитник провёл в составе подмосковных «Химок» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, следующий сезон «Арсенал» проведёт в ФНЛ, так как туляки не сумели сохранить прописку в РПЛ, заняв последнее место по итогам прошедшего розыгрыша турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Арсенал Тула Гиа Григалава
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АРСЕНАЛ ТУЛА СКА-ХАБАРОВСК
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