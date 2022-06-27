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«Арсенал» продлил контракты с Луценко, Ткачёвым и Коченковым

27 Июня 2022 • 15:38 Комментировать
Арсенал Тула
...
СКА-Хабаровск
17.07 18:00

Тульский «Арсенал» продлил контракты с тремя футболистами — нападающим Евгением Луценко, полузащитником Сергеем Ткачёвым, а также вратарём Антоном Коченковым.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Арсенал» занял последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, поэтому следующий сезон команда из Тулы проведёт в турнире рангом ниже.

В минувшем сезоне 35-летний Луценко провёл в составе туляков 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами.

На счету 33-летнего Ткачёва два гола и две передачи в 21 матче. 35-летний Коченков провёл 20 встреч, в которых пропустил 36 голов и трижды сохранил свои ворота в неприкосновенности.  

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Луценко Сергей Ткачёв Антон Коченков Арсенал Тула
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АРСЕНАЛ ТУЛА СКА-ХАБАРОВСК
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