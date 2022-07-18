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Первая лига

Кононов высказался об уровне Первой лиги

18 Июля 2022 • 10:34 Комментировать
Арсенал Тула
3:2
СКА-Хабаровск
окончен

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды над «СКА-Хабаровском» (3:2) в матче 1-го тура Первой лиги.

«Первую лигу мы все вместе будем смотреть, я тоже первый раз здесь. Но сколько смотрел матчей, есть очень хорошие команды, как СКА. Есть команды, которые играют попроще, они очень серьёзно обороняются, их защиту взломать будет непросто», — цитирует Кононова «Тульский футбол».

По мнению специалиста, игроки более скромных команд булут стараться максимально проявить себя перед бывшими клубами из РПЛ — «Арсеналом», «Рубином» и «Уфой», очень серьёзно настраиваясь на этих соперников.

Свой следующий матч подопечные Кононова проведут 24 июля против «Краснодара-2». Начало — в  19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Кононов Арсенал Тула СКА-Хабаровск
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