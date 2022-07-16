Приобретения тульского «Арсенала» - клуб усилился сразу двумя игроками

Официальный сайт тульского «Арсенала» сообщает об усилении клуба сразу двумя игроками. Это хавбеки Иван Козлов и Данила Янов. Первый уже выступал в составе тульского клуба три года тому назад, правда, тогда он выходил в составе молодежной команды клуба. После этого Козлов поиграл два года за тверскую «Волгу», но сейчас решил вернуться в Тулу, подписав долгосрочный контракт с клубом.

Данила Янов в прошлом выступал за «Форте», у него есть опыт выступлений за границей, а также в юношеской сборной России. Он будет выступать в Туле на правах аренды, права на него принадлежат подмосковным «Химках».