ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​Игрок «СКА-Хабаровска», потерявший сознание в матче, пропустит полтора месяца

28 Февраля 2021, 10:04,

В субботу «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Торпедо» в календарном матче ФНЛ (0:0). По ходу игры футболист хабаровчан Григорий Труфанов потерял сознание по итогам столкновения. Вскоре игрок пришёл в себя, однако стадион он покинул в экстренном режиме на карете скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба СКА, у Труфанова выявили перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга. На протяжении ближайших нескольких недель футболист будет оставаться в стационаре под наблюдением. Вернуться к тренировкам Труфанов сможет приблизительно через полтора месяца, то есть в средине апреля.

«СКА-Хабаровск» занимает девятое место в таблице ФНЛ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: СКА-Хабаровск, Григорий Труфанов
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