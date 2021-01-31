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Оператор «Торпедо» госпитализирован после падения с вышки

31 Января 2021, 17:26,

Евро-Футбол.Ру

Оператор клубного телевидения московского «Торпедо» Андрей Шерстобитов угодил в больницу после падения с вышки, на которой планировал работать. Шерстобитов готовился снимать товарищеский матч «автозаводцев» с «Славией» из Софии. В итоге из-за госпитализации оператора трансляцию спарринга на клубных ресурсах «Торпедо» пришлось отменить. О состоянии здоровья пострадавшего будем вас информировать в дальнейшем.

Москвичи проводят сбор в турецком Белеке. После 26 туров в Первенстве футбольной национальной лиги торпедовцы идут на четвертом месте  с отставанием в пять очков от лидирующего «Нижнего Новгорода». Команда Сергея Игнашевича выиграла в 16 матчах и еще по 5 проиграла и свела вничью.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Торпедо Москва, Андрей Шерстобитов
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
31 Января 2021, 19:42

ох, блин, удачи мужику....Как он так ухитрился-то???

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