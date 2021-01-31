Оператор «Торпедо» госпитализирован после падения с вышки

Оператор клубного телевидения московского «Торпедо» Андрей Шерстобитов угодил в больницу после падения с вышки, на которой планировал работать. Шерстобитов готовился снимать товарищеский матч «автозаводцев» с «Славией» из Софии. В итоге из-за госпитализации оператора трансляцию спарринга на клубных ресурсах «Торпедо» пришлось отменить. О состоянии здоровья пострадавшего будем вас информировать в дальнейшем.

Москвичи проводят сбор в турецком Белеке. После 26 туров в Первенстве футбольной национальной лиги торпедовцы идут на четвертом месте с отставанием в пять очков от лидирующего «Нижнего Новгорода». Команда Сергея Игнашевича выиграла в 16 матчах и еще по 5 проиграла и свела вничью.