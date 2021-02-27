Защитник «СКА-Хабаровска» потерял сознание в матче с «Торпедо»

В рамках 27-го тура первенства ФНЛ московское «Торпедо» на своем поле принимает «СКА-Хабаровск». В самом начале встречи защитник гостей Григорий Труфанов получил серьезное повреждение головы.

Игрок хабаровского клуба столкнулся с соперником при розыгрыше углового. Труфанов рухнул на газон и потерял сознание. Спустя некоторое время футболист пришел в себя, его сразу же увезли на карете скорой помощи.

В поединке сыграно 20 минут. Счет не открыт - 0:0. Текстовая трансляция противостояния доступна на Liveresult.