КДК РФС уменьшил сумму штрафа Юрану, тренер может обратиться в КАС

КДК РФС рассмотрел апелляцию главного тренера хабаровского СКА Сергея Юрана, который был недоволен штрафом в размере 250 тысяч рублей. Специалист был наказан за слова в прямом телеэфире с сомнениями в возрасте Остона Урунова из «Спартака», предположив, что ему не 18 лет, а на 4-5 лет больше. В итоге КДК уменьшил размер штрафа до 150 тыс. рублей.

Юран в интервью ТАСС отметил, что надеялся на отмену штрафа и думает о том, чтобы пойти в Спортивный арбитражный суд. Тренер удивляется, что КДК оштрафовал его на «серьезные деньги» по жалобе узбекистанской федерации, которую ему никто не показал. В то же время Урунов и «Спартак» не обращались в КДК по поводу слов Юрана о возрасте игрока.