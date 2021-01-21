«СКА-Хабаровск» подписал воспитанника ЦСКА

25-летний хавбек Святослав Георгиевский, который является воспитанником академии московского ЦСКА, трудоустроился в первенстве ФНЛ.

Новым местом работы полузащитника стал «СКА-Хабаровск». Стороны заключили краткосрочный контракт, рассчитанный до завершения сезона-2020/2021, об этом рапортует пресс-служба клуба. К хабаровчанам Георгиевский присоединился на правах свободного агента.

После 26 туров ФНЛ «СКА-Хабаровск» набрал 40 баллов и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы команда встретится с московским «Торпедо».