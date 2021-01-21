ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«СКА-Хабаровск» подписал воспитанника ЦСКА

21 Января 2021, 11:37,


25-летний хавбек Святослав Георгиевский, который является воспитанником академии московского ЦСКА, трудоустроился в первенстве ФНЛ.

Новым местом работы полузащитника стал «СКА-Хабаровск». Стороны заключили краткосрочный контракт, рассчитанный до завершения сезона-2020/2021, об этом рапортует пресс-служба клуба. К хабаровчанам Георгиевский присоединился на правах свободного агента.

После 26 туров ФНЛ «СКА-Хабаровск» набрал 40 баллов и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы команда встретится с московским «Торпедо».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: СКА-Хабаровск, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Святослав Георгиевский
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