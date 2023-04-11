Агент Оздоева рассказал, почему его клиент стал чаще забивать

Анзор Гаргаев, агент российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, назвал причины возросшей результативности своего клиента в текущем сезоне. Напомним, вчера Оздоев забил уже пятый гол для себя в рамках чемпионата Турции – он поразил ворота турецкого топ-клуба «Фенербахче».

«Просто он стал играть ближе к воротам соперника, тренер ему позицию изменил. В «Зените» он был чистым опорником, а тут уже ближе к воротам играет», - заявил Гаргаев порталу Metaratings, добавив, что у Оздоева отлично получается на этой позиции – он стал одним из лидеров своей команды.

Напомним, что несмотря на гол Оздоева, подопечные Андреа Пирло не смогли набрать очки во встрече с именитым соперником и проиграли – 1:2.

Оздоев является игроком «Карагюмрюка» с лета 2022 года, перейдя свободным агентом из питерского «Зенита».