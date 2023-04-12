В турецком клубе Оздоева поражены игрой россиянина

Спортивный директор стамбульского футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын высоко оценил игру российского полузащитника своей команды – Магомеда Оздоева.

Напомним, что позавчера россиянин поразил ворота турецкого топ-клуба – «Фенербахче». Правда, победить его команде это не помогло, и более статусный соперник довёл дело до победы – 2:1.

«Магомед провел фантастический матч, забил гол. К сожалению, Магомед получил небольшое повреждение в игре, из-за чего был заменен», - рассказал Акын ТАСС, добавив, что его команда в минувшей игре вполне могла победить.

Всего у Оздоева в рамках текущего сезона турецкой Суперлиги уже пять забитых мячей. Выступает за «Карагюмрюк» россиянин всего лишь первый год – прошлым летом он перебрался в солнечную Турцию из питерского «Зенита».

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