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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Турции верят, что Оздоев сможет забить 10 голов в сезоне

12 Апреля 2023 • 20:08 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Умраниеспор
18.04 20:30

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын верит в то, что российский полузащитник его команды Магомед Оздоев сможет забить и 10 голов в текущем сезоне. Напомним, пять забитых мячей в активе россиянина уже есть.

«У Оздоева фантастический характер чемпиона и победителя, блестящий полузащитник и наш ключевой игрок. Я думаю, он продолжит до конца сезона в том же духе и забьёт и 10 голов», - рассказал Акын ТАСС.

«Фатих Карагюмрюк» - середняк чемпионата Турции, руководит командой в этом сезоне легендарный итальянский полузащитник, а ныне футбольный тренер Андреа Пирло. На данный момент симпатичный стамбульский коллектив идёт на девятом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги с 34 набранными очками после 26 проведённых матчей.

В турецком клубе Оздоева поражены игрой россиянина

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Мурад Акын
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК УМРАНИЕСПОР
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