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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фатих Карагюмрюк» не отпустит Оздоева летом

13 Апреля 2023 • 10:16 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Умраниеспор
18.04 20:30

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын сообщил, что турецкий клуб не намерен расставаться с полузащитником Магомедом Оздоевым ближайшим летом. Напомним, что действующий контракт российского футболиста рассчитан до средины 2024 года.

«Это очень важный игрок для нас, у него контракт ещё год, он наш лидер. Да, есть заинтересованность от клубов Турции и Европы, но это только слухи. Но мы и не хотим его продавать, летом мы не отпустим его», — цитирует Акына ТАСС.  

Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» летом прошлого года из «Зенита». В составе своей новой команды 30-летний полузащитник провёл 26 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Мурад Акын
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК УМРАНИЕСПОР
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