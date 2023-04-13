«Фатих Карагюмрюк» не отпустит Оздоева летом

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын сообщил, что турецкий клуб не намерен расставаться с полузащитником Магомедом Оздоевым ближайшим летом. Напомним, что действующий контракт российского футболиста рассчитан до средины 2024 года.

«Это очень важный игрок для нас, у него контракт ещё год, он наш лидер. Да, есть заинтересованность от клубов Турции и Европы, но это только слухи. Но мы и не хотим его продавать, летом мы не отпустим его», — цитирует Акына ТАСС.

Оздоев перешёл в «Фатих Карагюмрюк» летом прошлого года из «Зенита». В составе своей новой команды 30-летний полузащитник провёл 26 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.