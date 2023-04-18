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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

В «Фатих Карагюмрюк» намерены сохранить Оздоева

18 Апреля 2023 • 20:21 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
0:1
Умраниеспор
1 2.10 X 3.85 2 3.15
1-й тайм

Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын оценил перспективы полузащитника Магомеда Оздоева.

«Мы очень довольны Магомедом. Он отличный игрок. Надеемся, что летом Оздоев не покинет клуб. Рассчитываем видеть его в команде и дальше», — заявил функционер коллектива турецкой Суперлиги в интервью изданию Sport24.

В текущей кампании 30-летний полузащитник провёл 26 игр в футболке «Фатиха», забив пять голов при четырёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро. Контракт Оздоева с турецким клубом действует до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Мурад Акын
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ФАТИХ КАРАГЮМРЮК УМРАНИЕСПОР
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