Гонгадзе – об Ивахнове: «Он молодец, много тренируется»

Форвард воронежского «Факела» Георгий Гонгадзе похвалил своего молодого партнёра по команде – Матвея Ивахнова. Вчера он отметился личным достижением в Премьер-лиге.

«Матвей большой молодец, много тренируется. Понимает, что ему тяжело, у нас в команде высокая конкуренция. Тренер ему доверил место в составе, он вышел, забил гол и оправдал все ожидания», - рассказал Гонгадзе «Матч ТВ».

Напомним, что вчера этот 19-летний футболист из медиафутбола, известный, в первую очередь, своим каналом на YouTube, забил первый гол в официальном матче РПЛ. Он поразил ворота «Сочи», сделав итоговый счёт матча разгромным – 3:0.