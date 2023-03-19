Защитник «Факела» Черов: «У нас было больше желания победить, чем у «Сочи»

Защитник воронежского «Факела» Василий Черов прокомментировал всего лишь вторую победу своей команды в текущем сезоне. Её воронежцы, напомним, одержали вчера вечером, одолев с разгромным счётом «Сочи» Курбана Бердыева.

«Чего им не хватило, я не знаю, но у нас было больше желания победить, мы выиграли больше единоборств. Уже пора было побеждать, заждались этого и болельщики, и мы сами», - цитирует Черова «Матч ТВ».

Игрок добавил, что после достойного поражения от «Спартака» в 19 туре Премьер-лиге в его команде появилось ещё больше уверенности.

Напомним, что «Факел» на данный момент идёт на 14 месте в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками. А успех в матче против «Сочи» подарил воронежцам отрыв в четыре очка от идущих на 15 месте в зоне вылета «Химок».