Хавбек «Факела» Якимов: «В Воронеже люди реально болеют футболом»

Полузащитник воронежского «Факела» Вячеслав Якимов высказался о болельщиках своей команды.

«С самого начала понял, что атмосфера в Воронеже — огонь, не просто так об этом все говорят. Шикарная поддержка болельщиков», - цитирует Якимова «Матч ТВ».

Молодой игрок добавил, что уже после игры с «Сочи» к нему в больших количествах подходили болельщики с просьбой сфотографироваться.

«Это очень круто, тут люди реально болеют футболом», - добавил игрок.

Напомним, что вчера воронежскому коллективу во второй раз в сезоне улыбнулась удача. Игроки «Факела» одержали разгромную победу над «Сочи» - 3:0 и отдалились от зоны вылета на четыре очка, занимая 14 позицию в турнирной таблице.