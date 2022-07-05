Воронежский «Факел» укрепился форвардом в летнее трансферное окно. Нападающий Матвей Ивахнов перешёл из «Красавы» в команду из Воронежа.

В своей карьере игрок выступал за команды из структур «Локомотива» и «Динамо», стоит отметить, что Ивахнво является лучшим бомбардиром ЮФЛ в сезоне-2020/21.

На профессиональном уровне 18-летний уроженец Волгограда выступал за латвийский клуб «Супер Нова» и «Красаву». В прошлом сезоне Матвей играл на уровне второго дивизиона, он сыграл 11 матчей и забил один гол.

За юношескую сборную он сыграл три матча. 18-летний футболист является довольно известной медиаличностью, которая появляется на разных YouTube-каналах и участвует в съёмках челленджей.