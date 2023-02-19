Полузащитник ЦСКА Ушаков – о Дзагоеве: «Мог и за нас выйти»

Полузащитник московского ЦСКА Егор Ушаков прокомментировал нахождение футболиста «Рубина» Алана Дзагоева на скамейке запасных «красно-синей» команды во время очного товарищеского поединка (0:2).

«Мне кажется, он мог и за нас выйти», - пошутил Ушаков, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен назвал Дзагоева легендой «армейского» клуба и признался, что ему приятно было увидеться с ним. Футболист заявил, что ценит полученную возможность поработать, получить советы и потренироваться с Дзагоевым.

В настоящий момент «Рубин» выступает во втором по значимости российском дивизионе, ЦСКА – в первом. Обе команды входят в пятёрки лучших команд своих турниров.