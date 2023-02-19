Рианчо: «Рубин» под руководством Бердыева провёл эволюцию российского футбола»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о достижениях Курбана Бердыева в период работы в «Рубине».

«Казанский «Рубин» был клубом, полным прекрасных футболистов. Та команда под руководством Курбана, на мой взгляд, провела эволюцию российского футбола, которая произошла благодаря Бердыеву», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также испанский тренер рассказал о своём видении сильных качеств футболистов, выделив важность реализации своей роли на поле, что может говорить о таланте игрока.

Напомним, что Курбан Бердыев привёл «Рубин» к двум чемпионским титулам. Зимой известный специалист возглавил «Сочи».