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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Рубин» под руководством Бердыева провёл эволюцию российского футбола»

19 Февраля 2023 • 15:31 Комментировать (1)
Рубин
...
ЦСКА Москва
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Через 1 ч. 24 мин.

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о достижениях Курбана Бердыева в период работы в «Рубине».

«Казанский «Рубин» был клубом, полным прекрасных футболистов. Та команда под руководством Курбана, на мой взгляд, провела эволюцию российского футбола, которая произошла благодаря Бердыеву», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также испанский тренер рассказал о своём видении сильных качеств футболистов, выделив важность реализации своей роли на поле, что может говорить о таланте игрока.

Напомним, что Курбан Бердыев привёл «Рубин» к двум чемпионским титулам. Зимой известный специалист возглавил «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Рауль Рианчо
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РУБИН ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Юбор
19 Февраля 2023 в 15:52
А потом под руководством Слуцкого революционно опустился в ФНЛ.
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