ЦСКА по всем статьям проиграл «Рубину» в контрольном матче

ЦСКА провёл контрольный матч с «Рубином», завершая подготовку к возобновлению сезона. Уже в дебюте Иван Обляков заработал пенальти, Хорхе Карраскаль пробил в правый нижний угол, и Александр Беленов парировал. В середине первого тайма казанцы решили исход матча в свою пользу. Олег Иванов доставил мяч к линии вратарской, и Алексей Грицаенко головой метко пробил в нижний угол ворот. Вскоре Джоэль Фамейе заработал 11-метровый, а Олег Иванов развёл по углам мяч и Влладислава Торопа. Сразу после перерыва Илья Самошников получил вторую желтую карточку, но даже в большинстве «армейцы» ничего не создали.
Видеотрансляция матча Рубин - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|(1:0) Грицаенко Алексей22'
|(2:0) Иванов Олег28'
Беленов Александр•Грицаенко Алексей•Ломовицкий Александр•Мартынович Александр•Самошников Илья• 52'Ширяев Максим•Безруков Руслан•Иванов Олег•Попов Артём•Фамейе Джоэль•Уридия Мераби
Тороп Владислав•Лукин Матвей•Роша Виллиан•Барбоза Мойзес Роберто•Гайич Милан III•Мендес Виктор•Кучаев Константин•Обляков Иван•Карраскаль Хорхе•Чалов Фёдор•Акинфеев Игорь
19 февраля.
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