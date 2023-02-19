Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА по всем статьям проиграл «Рубину» в контрольном матче

19 Февраля 2023 • 19:52 Комментировать
Рубин
2:0
ЦСКА Москва
окончен

ЦСКА провёл контрольный матч с «Рубином», завершая подготовку к возобновлению сезона. Уже в дебюте Иван Обляков заработал пенальти, Хорхе Карраскаль пробил в правый нижний угол, и Александр Беленов парировал. В середине первого тайма казанцы решили исход матча в свою пользу. Олег Иванов доставил мяч к линии вратарской, и Алексей Грицаенко головой метко пробил в нижний угол ворот. Вскоре Джоэль Фамейе заработал 11-метровый, а Олег Иванов развёл по углам мяч и Влладислава Торопа. Сразу после перерыва Илья Самошников получил вторую желтую карточку, но даже в большинстве «армейцы» ничего не создали.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Рубин2:0ЦСКА Москва
(1:0) Грицаенко Алексей22'  
(2:0) Иванов Олег28'  
Беленов АлександрГрицаенко АлексейЛомовицкий АлександрМартынович АлександрСамошников Илья  52'Ширяев МаксимБезруков РусланИванов ОлегПопов АртёмФамейе ДжоэльУридия Мераби
Запасные: _Bagautdinov D.Костюков МихаилМакаров ДенисАпшацев МаратНижегородов КонстантинФаттахов ЛенарРожков ИгорьАшурматов РустамМитков ДимитарКорец Никита
Тороп ВладиславЛукин МатвейРоша ВиллианБарбоза Мойзес РобертоГайич Милан IIIМендес ВикторКучаев КонстантинОбляков ИванКарраскаль ХорхеЧалов ФёдорАкинфеев Игорь
Запасные: Мухин МаксимУшаков ЕгорМедина ХесусЗделар СашаЕрмаков НикитаНосков ЕгорЩенников ГеоргийЗаболотный АнтонКисляк МатвейАрбузов Ярослав
19 февраля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Февраля
19:52 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА по всем статьям проиграл «Рубину» в контрольном матче
19:50 · Кубок России
Гранат: «Спартак» — необычная для Дзюбы команда, нас ждёт очень интересное противостояние»
19:36 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» завершил сборы победой над «Волгарём»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» завершил сборы первым победным матчем за зиму
19:27 · Россия. Премьер-лига
Ари признал девушек в России самыми красивыми в мире
19:03 · Россия. Премьер-лига
Валентич рассказал, почему «Зенит» выиграет от перехода Малкома в «ПСЖ»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Валентич — о Дзюбе: «Артём совершал ошибки, но все мы ошибаемся»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Бывший вратарь ЦСКА Новиков: «Сафонову нужно выбрать ту команду, где ему будут доверять»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь ЦСКА Новиков считает, что «армейцы» могут бороться за чемпионство в РПЛ
17:40 · Кубок России
Ледяхов: «Будет интересное противостояние «Спартака» против Дзюбы, у Артёма точно будет боевой настрой»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Норманн вернулся в общую группу «Динамо»
17:29 · Кубок России
Ледяхов: «Жду интересной игры с «Локомотивом» и победы «Спартака»
17:22 · Россия. Первая лига
Газизов — о финансовом положении «Уфы»: «У нас небольшой бюджет, но всё нормально, пока у нас всё стабильно»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Агент: «До лета Щенников точно останется в ЦСКА»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Не очень хорошо отношусь к натурализации Малкома и Клаудиньо»
Все новости
Рекомендуем