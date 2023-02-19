ЦСКА по всем статьям проиграл «Рубину» в контрольном матче

ЦСКА провёл контрольный матч с «Рубином», завершая подготовку к возобновлению сезона. Уже в дебюте Иван Обляков заработал пенальти, Хорхе Карраскаль пробил в правый нижний угол, и Александр Беленов парировал. В середине первого тайма казанцы решили исход матча в свою пользу. Олег Иванов доставил мяч к линии вратарской, и Алексей Грицаенко головой метко пробил в нижний угол ворот. Вскоре Джоэль Фамейе заработал 11-метровый, а Олег Иванов развёл по углам мяч и Влладислава Торопа. Сразу после перерыва Илья Самошников получил вторую желтую карточку, но даже в большинстве «армейцы» ничего не создали.