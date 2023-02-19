Уткульбаев назвал причину отсутствия Дзагоева в матче с ЦСКА

Наставник «Рубина» Юрий Уткульбаев объяснил отсутствие Алана Дзагоева на футбольном поле во время товарищеского поединка с ЦСКА (2:0).

Специалист заявил, что ничейное противостояние с «Ахматом» (1:1) выдалось довольно плотным, с большим количеством единоборств.

«Небольшое перенапряжение в мышцах, поэтому решили сделать паузу», - приводит слова Уткульбаева «Матч ТВ».

В данный момент «Рубин», имея в своём активе 37 очков после 20 сыгранных матчей, занимает третье место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона.

Алан Дзагоев стал игроком казанского коллектива второго сентября прошлого года.