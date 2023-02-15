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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко — об интересе «Галатасарая» к Захаряну: «Если ехать, то в города, где есть цивилизация»

15 Февраля 2023 • 16:46 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Динамо Москва
1-й тайм

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об интересе «Галатасарая» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

По мнению Червиченко, Захарян поступил правильно, отказавшись от предложения турецкого клуба. Предприниматель также подчеркнул, что если и уезжать из Москвы, то в города, где есть цивилизация.

«Москва гораздо лучше всех городов Европы. Зачем ехать в какое-то немецкое или итальянское захолустье, когда можно остаться в Москве? Если ехать, то как Головин в Монако или в Лондон, Париж — в такие города», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость полузащитника сборной России сейчас оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Андрей Червиченко Арсен Захарян
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