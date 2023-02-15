ЦСКА вырвал победу над «Динамо»

В среду московские ЦСКА и «Динамо» проводили товарищеский матч на летних сборах. «Бело-голубые» смогли открыть счёт по ходу первого тайма – отличился Элазар Даса. «Армейцы» отыгрались вскоре после перерыве благодаря голу Милана Гаича.
Казалось, ЦСКА и «Динамо» разойдутся миром, но в концовке команда Владимира Федотова вырвала победу. Автором гола стал Хесус Медина – 2:1.
Добавим, что после первой части чемпионата России сезона 2022/2023 «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, а ЦСКА – пятое. Обе команды имеют в своих активах 29 зачётных баллов.
Протокол игры
|31'Даса Элазар (0:1)
|(1:1) Гаич Милан II56'
|(2:1) Медина Хесус88'
Акинфеев Игорь•Роша Виллиан•Набабкин Кирилл•Гайич Милан III•Барбоза Мойзес Роберто•Дивеев Игорь•Карраскаль Хорхе 53' •Обляков Иван•Кучаев Константин•Мендес Виктор•Чалов Фёдор
Шунин Антон•Даса Элазар•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий 63' •Сазонов Саба•Нгамалё Муми Николя•Макаров Денис•Гагнидзе Лука 43' •Кутицкий Александр•Фомин Даниил•Смолов Фёдор
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