ЦСКА вырвал победу над «Динамо»

В среду московские ЦСКА и «Динамо» проводили товарищеский матч на летних сборах. «Бело-голубые» смогли открыть счёт по ходу первого тайма – отличился Элазар Даса. «Армейцы» отыгрались вскоре после перерыве благодаря голу Милана Гаича.

Казалось, ЦСКА и «Динамо» разойдутся миром, но в концовке команда Владимира Федотова вырвала победу. Автором гола стал Хесус Медина – 2:1.

Добавим, что после первой части чемпионата России сезона 2022/2023 «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, а ЦСКА – пятое. Обе команды имеют в своих активах 29 зачётных баллов.