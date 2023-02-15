Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА вырвал победу над «Динамо»

15 Февраля 2023 • 19:19 Комментировать
ЦСКА Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

В среду московские ЦСКА и «Динамо» проводили товарищеский матч на летних сборах. «Бело-голубые» смогли открыть счёт по ходу первого тайма – отличился Элазар Даса. «Армейцы» отыгрались вскоре после перерыве благодаря голу Милана Гаича.

Казалось, ЦСКА и «Динамо» разойдутся миром, но в концовке команда Владимира Федотова вырвала победу. Автором гола стал Хесус Медина – 2:1.

Добавим, что после первой части чемпионата России сезона 2022/2023 «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, а ЦСКА – пятое. Обе команды имеют в своих активах 29 зачётных баллов.

Протокол игры  
Динамо Москва
  Сегодня.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
20:12 · Россия. Премьер-лига
Йоканович прокомментировал поражение в товарищеском матче против ЦСКА
20:10 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Галатасарай» был бы трамплином для Захаряна»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Трансферы ЦСКА? Надеемся, что будут
19:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Оздоева: «Кузяев уже много лет играет на высоком уровне, я уверен, что у Далера получится в Турции»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз объяснил, почему Карпин является хорошим тренером
19:33 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «До европейского уровня «Зениту» далеко, но внутри России они короли»
19:19 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА вырвал победу над «Динамо»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Караваева рассказал о будущем игрока в «Зените»
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» отреагировало на смерть отца Овечкина
18:45 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что Захарян пока не готов к переходу в топ-клуб
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» хочет заработать на Захаряне, считает Силкин
18:34 · Россия. Премьер-лига
Дубль Игнатьева помог «Локомотиву» крупно победить на сборах
18:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, сколько голов за «Локомотив» сумеет забить Дзюба
18:27 · Россия. Премьер-лига
Дзюба снова не забил за «Локомотив»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Сперцян — отличный футболист, он может играть на самом высоком уровне»
Все новости
Рекомендуем