Мостовой: «Захарян правильно сделал, что отказал «Галатасараю»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о решении игрока «Динамо» Арсена Захаряна отклонить предложение «Галатасарая».

Мостовой считает, что 19-летний россиянин принял верное решение, отказав турецкому клубу. Эксперт подчеркнул, что Захарян ещё очень молод и имеет куда более интересные предложения.

«Можно поиграть ещё год-два и уехать в топ-5 чемпионатов, как Головин или Миранчук. Если было бы ему за 30, то надо было ехать, но у него вся футбольная жизнь впереди», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В текущем сезоне Захарян провёл за «бело-голубых» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает молодого россиянина в 15 миллионов евро.