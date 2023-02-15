Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу возможного смены клуба полузащитником Арсеном Захаряном.

- Вчера появилась информация о том, что Захарян может перейти в «Галатасарай». Это был бы подходящий вариант?

- Нет. Не думаю, что «Галатасарай» - это вариант для Захаряна. Насколько я знаю, «Челси» от него еще не отказался. Поэтому, скорее всего, турецкий клуб - это фейк.

- Что вас смущает в варианте с «Галатасараем»?

- Такой же вариант был с Бариновым. Его якобы тоже хотел купить турецкий клуб, который потом сказал, что вообще не рассматривал эту кандидатуру. Хотя в прессе этот трансфер тоже обсуждался. Думаю, не в интересах Захаряна размениваться на Турцию.

- В какой чемпионат ему было бы перейти оптимально?

- Любой футболист хотел бы играть в престижных чемпионатах: Англия, Франция, Италия, Испанию. А Турция? Для чего? Деньги – это одно. Если он хочет стать большим мастером – это другое.

- Вы верите, что топ-клубы, как «Челси», действительно интересуются Захаряном?

- Сейчас столько информации, что непонятно, чему верить.

- Но если бы «Челси» хотел купить Захаряна, наверняка бы уже купил.

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- Наверное. Но я предполагаю вариант: купить и потом отдать в аренду. Тем более, «Челси» купил украинского полузащитника. Это нужно для того, чтобы футболист набрался опыта. Но есть еще вопрос финансов. Мы понимаем, что сейчас продажа нашего футболиста не означает, что клуб получит за него деньги.

- «Зенит» же продал Ловрена в «Лион» и получил деньги.

- Значит, там хорошие специалисты. Также не надо забывать, что Ловрен – игрок сборной, не последней в Европе. Да, Захарян тоже играет в сборной России, но она не участвует ни в каких турнирах. Поэтому сравнивать я бы не стал.

- Не считаете, что Захарян уже пересидел в «Динамо»?

- Нужно всегда вовремя уходить. Здесь я согласен. Пересиживать нельзя. Но даже если «Челси» его купит, я допускаю, что его тут же отправят в аренду.

- Захарян заявлял, что в первой части сезона у него был небольшой игровой спад. Связываете это с трансферными делами?

- Это, естественно, сказывается. Но надо понимать, куда уходить. В Англии нет проходных матчей. Футболист, который там оказывается, в каждой игре должен доказывать, что деньги на него потрачены не зря. Здесь есть вопросы, потому что в российском чемпионате Захарян в некоторых встречах играет ниже своих возможностей. А в Англии сумасшедшая конкуренция в командах. У клубов два состава, и просто так туда не попадешь.

- Зимой Захарян никуда не уйдет по вашим ощущениям?

- Нет. Останется до лета, а там уже время покажет. Сейчас нет смысла дергаться. Надо отыграть сезон так, как он играл, когда только попал в состав. И тогда все срастется. Не думаю, что сейчас ему надо куда-то уходить. Тем более в чемпионат Турции.

Елена Григорьевская