Йоканович прокомментировал поражение в товарищеском матче против ЦСКА

Наставник столичного «Динамо» Славиша Йоканович высказался о поражении ЦСКА в товарищеском матче со счётом 1:2.

«У нас сегодня четыре разных тайма. Первые 45 минут с ЦСКА у нас удались. Во второй половины, особенно в самом старте немного потеряли в организованности. Надо было быть агрессивнее. После замен вернулись в игру. ЦСКА забил два отличных мяча», — заявил сербский специалист в интервью изданию Sport24.

По его словам, «Динамо» необходимо прибавлять в атакующих действиях, а также сохранять концентрацию при обороне. Йоканович отметил, что команде есть, что исправить перед возобновлением сезона Премьер-лиги.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.