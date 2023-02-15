Дивееву понадобилась замена

В среду товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона проводят ЦСКА и «Динамо». Ближе к завершению первого тайма делать вынужденную замену пришлось главному тренеру «армейцев» Владимиру Федотову. Защитник Игорь Дивеев почувствовал недомогание и был заменён на Никиту Ермакова.

Следить за матчем между ЦСКА и «Динамо» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Отметим, что после первой части чемпионата России «Динамо» занимает в турнирной таблице четвёртое место, а ЦСКА – пятое. Обе команды набрали 29 очков в семнадцати прошедших турах.