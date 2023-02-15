Булыкин: «Переезд в Турцию стал бы шагом назад для Захаряна»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об отказе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна переходить в «Галатасарай».

Эксперт поддержал решение 19-летнего футболиста, отметив, что переезд в Турцию стал бы шагом назад для молодого россиянина.

«Уехать в Турцию было бы шагом назад для карьеры. Лучше в Европу, и не в зимнее трансферное окно, а в летнее: оно считается более плодотворным», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач.