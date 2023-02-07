Агент рассказал, что «Бешикташ» следит за Антоном Миранчуком

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, поделился информацией о заинтересованности «Бешикташа» в хавбеке «Локомотива» Антоне Миранчуке.

«Есть ли интерес к российскому рынку в Турции? Знаю, что из «Бешикташа» был интерес к Антону Миранчуку. Он им нравится. Думаю, еще Лунёв может оказаться в турецком чемпионате», — приводит слова «РБ Спорт».

По мнению агента, практически любой игрок сборной России может перебраться в Турцию, но есть нюансы, ведь российские футболисты стоят приличных денег плюс у них большие контракты, а турки не могут позволить себе платить 10 миллионов евро за игрока.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 5 млн евро.