Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, что «Бешикташ» следит за Антоном Миранчуком

07 Февраля 2023 • 10:28 Комментировать
Бешикташ
0:0
Анкарагюджю
отменен

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, поделился информацией о заинтересованности «Бешикташа» в хавбеке «Локомотива» Антоне Миранчуке.

«Есть ли интерес к российскому рынку в Турции? Знаю, что из «Бешикташа» был интерес к Антону Миранчуку. Он им нравится. Думаю, еще Лунёв может оказаться в турецком чемпионате», — приводит слова «РБ Спорт».

По мнению агента, практически любой игрок сборной России может перебраться в Турцию, но есть нюансы, ведь российские футболисты стоят приличных денег плюс у них большие контракты, а турки не могут позволить себе платить 10 миллионов евро за игрока.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Антон Миранчук Анзор Гаргаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
11:39 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Ни одного достойного предложения от российских клубов по Оздоеву не поступало»
11:25 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» сильнее всех команд, которые участвуют в зимнем Кубке РПЛ»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Глебов высказался после крупного поражения от «Сочи»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: Галактионов лучше всех знает возможности молодых российских игроков
11:03 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Абаскаль более дипломатичный, чем Каррера»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Я мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин-Дзюба»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Йоканович рассказал, планирует ли «Динамо» усиливать состав зимой
10:35 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Бердыев даёт много информации, но когда он что-то говорит, ты его сразу хорошо понимаешь»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, что «Бешикташ» следит за Антоном Миранчуком
10:28 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Кокорин заслуженно перешёл в «Фиорентину»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Семак мог бы успешно работать в «Реале» 1
09:52 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Я не исключаю, что вернусь в «Спартак»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, какую цель преследует Николсон в «Спартаке»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Оздоева рассказал, в чём чемпионат Турции лучше РПЛ
09:16 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок» Данилкин перейдёт в клуб Первой лиги
Все новости
Рекомендуем