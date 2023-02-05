Писарев — о возможном уходе Баринова из «Локомотива»: «Если предложение устроит и клуб, и игрока, то надо уезжать»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о возможном уходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб не смог договориться с «железнодорожниками» по сумме сделки.

«Дмитрию хочется попробовать себя в другом чемпионате. Давать советы «Локомотиву» я не могу. Но если предложение устроит и клуб, и игрока, то надо уезжать», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.