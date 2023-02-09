Турецкий журналист — о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»: «Переговоры с «Локомотивом» прошли неудачно»

Турецкий журналист Серкан Дикме, работающий с «Бешикташем», сообщил, что турецкий клуб не заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Дмитрии Баринове.

«Этот трансфер закрыт. Переговоры с «Локомотивом» прошли неудачно. «Бешикташ» уже приобрёл на эту позицию другого игрока», — цитирует Дикме «Спорт-Экспресс».

Ранее о прекращении переговоров между клубами сообщал «РБ Спорт». По информации источника, стороны не сошлись в цене на 26-летнего футболиста.

В текущем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека сборной России в 9 миллионов евро.