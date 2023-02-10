«Сампдория» пытается пригласить бывшего игрока «Реала»

Генуэзская «Сампдория» пытается усилить состав, несмотря на то, что игроки, скорее, чаще уходят из нее, чем приходят. Но возможны и громкие приобретения - так, клуб Деяна Станковича пытается уговорить Хесе Родригеса, 29-летнего испанского полузащитника, в прошлом выступавшего за мадридский «Реал».

В настоящий момент он играет в Турции в составе «Анкарагюджю», но совсем не против вернуться в один из главных чемпионатов Европы, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Также в его карьере были выступления за парижский «ПСЖ». Подробности возможной сделки не сообщаются.