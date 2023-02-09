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Чемпионат Италии. Серия А

«Турецкий Гамбит» - гамбийский защитник покинул «Сампдорию» ради «Бешикташа»

09 Февраля 2023 • 23:29 Комментировать

Потеря в стане генуэзской «Сампдории» - команду покинул Омар Колли, гамбийский защитник, который в текущем сезоне был игроком основного состава и провел шестнадцать матчей в чемпионате (а больше нигде «Сампдория» уже и не выступает). Он отправился в турецкий «Бешикташ», который заплатил за капитана сборной Гамбии примерно 2,5 миллиона евро.

В общей сложности тридцатилетний футболист отыграл за «Сампдорию» 128 матчей, оставив после себя наследие в виде трех голов.

Другие подробности контракта, кроме финансовых, итальянское новостное агентство ITASportPress не сообщает. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Сампдория Омар Колли
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