«Турецкий Гамбит» - гамбийский защитник покинул «Сампдорию» ради «Бешикташа»

Потеря в стане генуэзской «Сампдории» - команду покинул Омар Колли, гамбийский защитник, который в текущем сезоне был игроком основного состава и провел шестнадцать матчей в чемпионате (а больше нигде «Сампдория» уже и не выступает). Он отправился в турецкий «Бешикташ», который заплатил за капитана сборной Гамбии примерно 2,5 миллиона евро.

В общей сложности тридцатилетний футболист отыграл за «Сампдорию» 128 матчей, оставив после себя наследие в виде трех голов.

Другие подробности контракта, кроме финансовых, итальянское новостное агентство ITASportPress не сообщает.