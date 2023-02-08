«Бешикташ» близок к подписанию защитника «Сампдории»

Защитник «Сампдории» Омар Колли близок к переходу в «Бешикташ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 30-летнего гамбийца составит 2,5 миллиона евро. При этом рыночная стоимость Колли оценивается в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Сампдорию» 18 матчей и забил один гол. Цвета итальянского клуба Колли защищает с 2018 года. Ранее он выступал за бельгийский «Генк».

После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 39 очков и расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 15 баллов.