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Чемпионат Италии. Серия А

«Бешикташ» близок к подписанию защитника «Сампдории»

08 Февраля 2023 • 15:32 Комментировать
Бешикташ
0:0
Анкарагюджю
отменен

Защитник «Сампдории» Омар Колли близок к переходу в «Бешикташ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 30-летнего гамбийца составит 2,5 миллиона евро. При этом рыночная стоимость Колли оценивается в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Сампдорию» 18 матчей и забил один гол. Цвета итальянского клуба Колли защищает с 2018 года. Ранее он выступал за бельгийский «Генк».

После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 39 очков и расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 15 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Сампдория Трансферы футбола - зима 2023 Омар Колли
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