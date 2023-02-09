«Бешикташ» отказался от Баринова

«Бешикташ» отказался от идеи заполучить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно, которое было продлено в Турции до 18 февраля. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на сегодняшний день все контакты по возможному трансферу 26-летнего футболиста между клубами прекращены. Отмечается, что турецкая сторона не готова платить за Баринова больше 5 миллионов евро, а «Локомотив» не хочет расставаться со своим лидером за такую сумму.

Действующий контракт хавбека с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Баринов провёл за «красно-зелёных» 20 матчей, в которых забил один гол и один раз ассистировал партнёрам.