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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Бешикташ» отказался от Баринова

09 Февраля 2023 • 10:09 Комментировать
Бешикташ
0:0
Анкарагюджю
отменен

«Бешикташ» отказался от идеи заполучить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно, которое было продлено в Турции до 18 февраля. Об этом сообщает «РБ Спорт»

По информации источника, на сегодняшний день все контакты по возможному трансферу 26-летнего футболиста между клубами прекращены. Отмечается, что турецкая сторона не готова платить за Баринова больше 5 миллионов евро, а «Локомотив» не хочет расставаться со своим лидером за такую сумму.

Действующий контракт хавбека с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Баринов провёл за «красно-зелёных» 20 матчей, в которых забил один гол и один раз ассистировал партнёрам.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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