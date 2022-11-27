Карпин — о «Ростове»: «Эти результаты неожиданные даже для меня»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результатах команды в первой части сезона.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Специалист признался, что успехи ростовчан удивляют даже его самого.

«Эти результаты неожиданные даже для меня, что мы так высоко забрались. Слава богу, что так происходит. Будем пытаться бороться и оказаться как можно выше», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Карпин также не стал исключать, что в межсезонье команду могут покинуть некоторое футболисты, поэтому возможны и зимние трансферы.

Отметим, что в Фонбет Кубке России дела у «Ростова» также идут хорошо. Сегодня, 27 ноября, в матче 6-го тура группового этапа турнира подопечные Карпина уверенно обыграли грозненский «Ахмат» (3:0).