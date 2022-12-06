«Ростов» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Максимом Осипенко.

Новое соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий контракт Осипенко истекал в 2024 году.

Напомним, что Осипенко перешёл в «Ростов» в январе 2020 года из «Тамбова» за 250 тысяч евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 4,5 миллиона.

В нынешнем розыгрыше РПЛ защитник провёл все 17 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.